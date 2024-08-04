1 пфенниг 1952 года A (Германия, ГДР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1952 года со знаком A. Это алюминиевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 530 проданному на аукционе Auktionshaus Christoph Gärtner за 50 EUR. Торги состоялись 10 июня 2024.

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