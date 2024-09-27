1 пфенниг 1975 года A (Германия, ГДР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1975 года со знаком A. Это алюминиевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6446 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 900 EUR. Торги состоялись 18 марта 2016.

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