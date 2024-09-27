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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1975 года A (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1975 года A - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 1 пфенниг 1975 года A - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Teriaca

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 0,75 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 202,752,200

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1975
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1975 года со знаком A. Это алюминиевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6446 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 900 EUR. Торги состоялись 18 марта 2016.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Katz (2)
  • Russiancoin (7)
Германия 1 пфенниг 1975 A на аукционе Russiancoin - January 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 пфенниг 1975 A на аукционе Russiancoin - October 26, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 26 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 пфенниг 1975 A на аукционе Russiancoin - July 20, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 пфенниг 1975 A на аукционе Russiancoin - March 30, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 30 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 пфенниг 1975 A на аукционе Russiancoin - November 24, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 24 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 пфенниг 1975 A на аукционе Russiancoin - September 29, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 29 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 пфенниг 1975 A на аукционе Russiancoin - August 4, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 4 августа 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 пфенниг 1975 A на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность AU
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 29 EUR
Германия 1 пфенниг 1975 A на аукционе Katz - December 20, 2020
Продавец Katz
Дата 20 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 12 EUR

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1975 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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