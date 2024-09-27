1 пфенниг 1960 года A (Германия, ГДР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1960 года со знаком A. Это алюминиевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 23 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1000 RUB. Торги состоялись 16 июня 2021.

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