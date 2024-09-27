Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1960 года A (Германия, ГДР)
Фотография: Teriaca
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 0,75 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 101,807,993
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1960
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1960 года со знаком A. Это алюминиевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 23 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1000 RUB. Торги состоялись 16 июня 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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