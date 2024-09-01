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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1950 года E (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1950 года E - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 1 пфенниг 1950 года E - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Teriaca

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 0,75 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 55,200,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1950
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1950 года со знаком E. Это алюминиевая монета периода Германской Демократической Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2524 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 560 EUR. Торги состоялись 12 мая 2016.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Künker (1)
  • Möller (1)
  • Russiancoin (2)
  • Teutoburger (2)
Германия 1 пфенниг 1950 E на аукционе Russiancoin - July 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 пфенниг 1950 E на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 пфенниг 1950 E на аукционе Künker - December 6, 2018
Продавец Künker
Дата 6 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 пфенниг 1950 E на аукционе Teutoburger - February 27, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 27 февраля 2016
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 пфенниг 1950 E на аукционе Möller - May 27, 2014
Продавец Möller
Дата 27 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
52 $
Цена в валюте аукциона 38 EUR
Германия 1 пфенниг 1950 E на аукционе Teutoburger - February 22, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2014
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1950 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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