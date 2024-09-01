Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1950 года E (Германия, ГДР)
Фотография: Teriaca
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 0,75 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 55,200,000
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1950
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1950 года со знаком E. Это алюминиевая монета периода Германской Демократической Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2524 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 560 EUR. Торги состоялись 12 мая 2016.
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Где продать?
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