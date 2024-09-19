1 пфенниг 1975 года A. Инкузный брак (Германия, ГДР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1975 года со знаком A. Инкузный брак. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4479B проданному на аукционе Gorny & Mosch за 320 EUR. Торги состоялись 14 октября 2008.

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