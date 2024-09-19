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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1975 года A. Инкузный брак (Германия, ГДР)

Разновидность: Инкузный брак

Аверс монеты - 1 пфенниг 1975 года A Инкузный брак - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 1 пфенниг 1975 года A Инкузный брак - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 2,26 гр
  • Диаметр 17,63 мм

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1975
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1975 года со знаком A. Инкузный брак. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4479B проданному на аукционе Gorny & Mosch за 320 EUR. Торги состоялись 14 октября 2008.

Сохранность
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  • Gorny & Mosch (1)
Германия 1 пфенниг 1975 A на аукционе CNG - September 6, 2016
Продавец CNG
Дата 6 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 120 USD
Германия 1 пфенниг 1975 A на аукционе Gorny & Mosch - October 14, 2008
Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2008
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1975 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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