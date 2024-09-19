Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1975 года A. Инкузный брак (Германия, ГДР)
Разновидность: Инкузный брак
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 2,26 гр
- Диаметр 17,63 мм
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1975
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1975 года со знаком A. Инкузный брак. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4479B проданному на аукционе Gorny & Mosch за 320 EUR. Торги состоялись 14 октября 2008.
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Где продать?
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