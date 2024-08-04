1 пфенниг 1981 года A (Германия, ГДР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1981 года со знаком A. Это алюминиевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 62321 проданному на аукционе Heritage Auctions за 150 USD. Торги состоялись 12 сентября 2019.

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