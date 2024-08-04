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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1981 года A (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1981 года A - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 1 пфенниг 1981 года A - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Teriaca

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 0,75 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 200,461,000
  • Тираж PROOF 40

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1981
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1981 года со знаком A. Это алюминиевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 62321 проданному на аукционе Heritage Auctions за 150 USD. Торги состоялись 12 сентября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 пфенниг 1981 A на аукционе Heritage - September 12, 2019
Германия 1 пфенниг 1981 A на аукционе Heritage - September 12, 2019
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2019
Сохранность PF67 NGC
Цена
******
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Где продать?

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