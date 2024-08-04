Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1981 года A (Германия, ГДР)
Фотография: Teriaca
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 0,75 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 200,461,000
- Тираж PROOF 40
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1981
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1981 года со знаком A. Это алюминиевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 62321 проданному на аукционе Heritage Auctions за 150 USD. Торги состоялись 12 сентября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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Где продать?
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