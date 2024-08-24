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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 пфеннигов 1948 года A (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1948 года A - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 5 пфеннигов 1948 года A - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Teriaca

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,1 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 205,072,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1948
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1948 года со знаком A. Это алюминиевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 738 проданному на аукционе Numisor за 35 CHF. Торги состоялись 25 июня 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 пфеннигов 1948 A на аукционе Numisor - June 25, 2019
Продавец Numisor
Дата 25 июня 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 пфеннигов 1948 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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