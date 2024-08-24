Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 пфеннигов 1948 года A (Германия, ГДР)
Фотография: Teriaca
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 1,1 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 205,072,000
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 5 пфеннигов
- Год 1948
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1948 года со знаком A. Это алюминиевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 738 проданному на аукционе Numisor за 35 CHF. Торги состоялись 25 июня 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Numisor (1)
Где продать?
Для продажи 5 пфеннигов 1948 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск