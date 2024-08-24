5 пфеннигов 1948 года A (Германия, ГДР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1948 года со знаком A. Это алюминиевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 738 проданному на аукционе Numisor за 35 CHF. Торги состоялись 25 июня 2019.

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