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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1965 года A (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1965 года A - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 10 пфеннигов 1965 года A - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Teriaca

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,5 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 55,312,635

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1965
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1965 года со знаком A. Это алюминиевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6634 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1200 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • Künker (3)
Германия 10 пфеннигов 1965 A на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
578 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Германия 10 пфеннигов 1965 A на аукционе Künker - November 4, 2021
Продавец Künker
Дата 4 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
987 $
Цена в валюте аукциона 850 EUR
Германия 10 пфеннигов 1965 A на аукционе Künker - November 4, 2021
Продавец Künker
Дата 4 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1965 A на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1965 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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