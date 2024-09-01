Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 пфеннигов 1965 года A (Германия, ГДР)
Фотография: Teriaca
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 1,5 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 55,312,635
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 10 пфеннигов
- Год 1965
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1965 года со знаком A. Это алюминиевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6634 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1200 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2021.
Сохранность
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Продавец Künker
Дата 4 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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