10 пфеннигов 1965 года A (Германия, ГДР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1965 года со знаком A. Это алюминиевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6634 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1200 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2021.

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