10 пфеннигов 1963 года A (Германия, ГДР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1963 года со знаком A. Это алюминиевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 64168 проданному на аукционе Heritage Auctions за 40 USD. Торги состоялись 5 июля 2011.

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