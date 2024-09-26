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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1950 года E (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1950 года E - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 10 пфеннигов 1950 года E - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Teriaca

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,5 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 16,000,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1950
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1950 года со знаком E. Это алюминиевая монета периода Германской Демократической Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2990 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 180 EUR. Торги состоялись 24 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 пфеннигов 1950 E на аукционе Russiancoin - February 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 пфеннигов 1950 E на аукционе Russiancoin - October 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 пфеннигов 1950 E на аукционе Katz - August 31, 2023
Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Германия 10 пфеннигов 1950 E на аукционе Russiancoin - June 8, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 8 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 пфеннигов 1950 E на аукционе Russiancoin - January 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 пфеннигов 1950 E на аукционе Katz - December 22, 2022
Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Германия 10 пфеннигов 1950 E на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 пфеннигов 1950 E на аукционе Solidus Numismatik - October 26, 2021
Продавец Solidus Numismatik
Дата 26 октября 2021
Сохранность XF
Цена
Германия 10 пфеннигов 1950 E на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Германия 10 пфеннигов 1950 E на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность XF
Цена
Германия 10 пфеннигов 1950 E на аукционе Heritage - September 30, 2018
Германия 10 пфеннигов 1950 E на аукционе Heritage - September 30, 2018
Продавец Heritage
Дата 30 сентября 2018
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
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Германия 10 пфеннигов 1950 E на аукционе Teutoburger - February 25, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1950 E на аукционе WAG - July 13, 2014
Продавец WAG
Дата 13 июля 2014
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1950 E на аукционе WAG - September 1, 2013
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1950 E на аукционе Heritage - September 13, 2009
Германия 10 пфеннигов 1950 E на аукционе Heritage - September 13, 2009
Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2009
Сохранность AU50 ANACS
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1950 E на аукционе Heritage - September 21, 2008
Германия 10 пфеннигов 1950 E на аукционе Heritage - September 21, 2008
Продавец Heritage
Дата 21 сентября 2008
Сохранность AU50 ANACS
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1950 E на аукционе Künker - March 9, 2000
Продавец Künker
Дата 9 марта 2000
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1950 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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