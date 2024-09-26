Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 пфеннигов 1950 года E (Германия, ГДР)
Фотография: Teriaca
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 1,5 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 16,000,000
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 10 пфеннигов
- Год 1950
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1950 года со знаком E. Это алюминиевая монета периода Германской Демократической Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2990 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 180 EUR. Торги состоялись 24 февраля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 30 сентября 2018
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2009
Сохранность AU50 ANACS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 21 сентября 2008
Сохранность AU50 ANACS
Цена
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Где продать?
Для продажи 10 пфеннигов 1950 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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