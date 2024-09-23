Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 пфеннигов 1953 года E (Германия, ГДР)
Фотография: Teriaca
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 1,5 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 11,500,000
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 10 пфеннигов
- Год 1953
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1953 года со знаком E. Это алюминиевая монета периода Германской Демократической Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 33643 проданному на аукционе Heritage Auctions за 212 USD. Торги состоялись 12 января 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 13 января 2016
Сохранность MS65 PCGS
Цена
212 $
Цена в валюте аукциона 212 USD
Продавец Felzmann
Дата 15 июня 2010
Сохранность UNC
Цена
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