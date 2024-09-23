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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1953 года E (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1953 года E - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 10 пфеннигов 1953 года E - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Teriaca

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,5 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 11,500,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1953
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1953 года со знаком E. Это алюминиевая монета периода Германской Демократической Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 33643 проданному на аукционе Heritage Auctions за 212 USD. Торги состоялись 12 января 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Höhn (2)
  • ibercoin (1)
  • Künker (1)
  • Möller (1)
Германия 10 пфеннигов 1953 E на аукционе Höhn - June 4, 2016
Продавец Höhn
Дата 4 июня 2016
Сохранность UNC
Цена
51 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Германия 10 пфеннигов 1953 E на аукционе Heritage - January 13, 2016
Германия 10 пфеннигов 1953 E на аукционе Heritage - January 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 января 2016
Сохранность MS65 PCGS
Цена
212 $
Цена в валюте аукциона 212 USD
Германия 10 пфеннигов 1953 E на аукционе ibercoin - October 22, 2015
Продавец ibercoin
Дата 22 октября 2015
Сохранность XF
Цена
Германия 10 пфеннигов 1953 E на аукционе Möller - May 27, 2014
Продавец Möller
Дата 27 мая 2014
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 10 пфеннигов 1953 E на аукционе Höhn - December 7, 2013
Продавец Höhn
Дата 7 декабря 2013
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 10 пфеннигов 1953 E на аукционе Felzmann - June 15, 2010
Продавец Felzmann
Дата 15 июня 2010
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 10 пфеннигов 1953 E на аукционе Künker - March 9, 2000
Продавец Künker
Дата 9 марта 2000
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1953 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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