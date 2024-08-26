Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 пфеннигов 1979 года A (Германия, ГДР)
Фотография: Teriaca
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 1,5 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 54,690,550
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 10 пфеннигов
- Год 1979
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1979 года со знаком A. Это алюминиевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе
Сохранность
- Все фирмы
- Rio de la Plata (1)
Где продать?
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