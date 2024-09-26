Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 пфеннигов 1952 года A (Германия, ГДР)
Фотография: Teriaca
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 1,5 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 70,426,704
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 10 пфеннигов
- Год 1952
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1952 года со знаком A. Это алюминиевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 61194 проданному на аукционе Heritage Auctions за 49 USD. Торги состоялись 6 апреля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Russiancoin (4)
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 100 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 10 марта 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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