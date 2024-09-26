10 пфеннигов 1952 года A (Германия, ГДР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1952 года со знаком A. Это алюминиевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 61194 проданному на аукционе Heritage Auctions за 49 USD. Торги состоялись 6 апреля 2017.

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