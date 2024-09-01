Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 пфеннигов 1953 года A (Германия, ГДР)
Фотография: Teriaca
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 1,5 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 18,610,969
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 10 пфеннигов
- Год 1953
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1953 года со знаком A. Это алюминиевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе
Сохранность
- Все фирмы
- Russiancoin (2)
Где продать?
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