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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 пфеннигов 1950 года A. Медно-никель. Пробные (Германия, ГДР)

Разновидность: Медно-никель. Пробные

Аверс монеты - 50 пфеннигов 1950 года A Медно-никель Пробные - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 50 пфеннигов 1950 года A Медно-никель Пробные - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 3,6 - 3,66 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 50 пфеннигов
  • Год 1950
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1950 года со знаком A. Медно-никель. Пробные. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6708 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 13000 EUR. Торги состоялись 18 марта 2016.

Сохранность
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Германия 50 пфеннигов 1950 A на аукционе Künker - March 18, 2016
Продавец Künker
Дата 18 марта 2016
Сохранность AU
Цена
2711 $
Цена в валюте аукциона 2400 EUR
Германия 50 пфеннигов 1950 A на аукционе Künker - June 22, 2010
Продавец Künker
Дата 22 июня 2010
Сохранность XF
Цена
2458 $
Цена в валюте аукциона 2000 EUR
Германия 50 пфеннигов 1950 A на аукционе Künker - September 30, 1999
Продавец Künker
Дата 30 сентября 1999
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

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