50 пфеннигов 1950 года A. Медно-никель. Пробные (Германия, ГДР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1950 года со знаком A. Медно-никель. Пробные. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6708 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 13000 EUR. Торги состоялись 18 марта 2016.

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