Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 пфеннигов 1950 года A. Медно-никель. Пробные (Германия, ГДР)
Разновидность: Медно-никель. Пробные
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 3,6 - 3,66 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 50 пфеннигов
- Год 1950
- Монетный двор Берлин
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1950 года со знаком A. Медно-никель. Пробные. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6708 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 13000 EUR. Торги состоялись 18 марта 2016.
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