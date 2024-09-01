Германия Период: 1871-2001 1871-2001
Монеты для обращения 50 пфеннигов Германской Демократической Республики - Германия
50 пфеннигов 1949-1950
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1949 A - 0 31950 A 67,703,405 0 121950 A Медно-никель. Пробные - 0 3
50 пфеннигов 1949 Пробные
Год Знак Описание Продажи Продажи1949 A Большой ноль 0 11949 A Маленький ноль 0 2
50 пфеннигов 1958-1990
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи1958 A 101,605,933 - 0 21968 A 19,860,400 - 0 61968 A Латунь - - 0 41971 A 35,829,130 - 0 11972 A 8,117,258 - 0 01973 A 6,530,456 - 0 01979 A 1,052,550 - 0 01980 A 1,157,100 - 0 61981 A 10,571,050 40 0 01982 A 79,859,750 2,500 0 01983 A 1,333,600 2,550 0 01984 A 31,120 3,620 0 01985 A 1,577,823 2,823 0 01986 A 788,800 2,800 0 01987 A 34,645 2,345 0 01988 A 31,050 2,300 0 01989 A 30,900 2,300 0 01990 A 13,600 - 0 0
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск