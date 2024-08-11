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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

Пробные 50 пфеннигов 1949 года A. Большой ноль (Германия, ГДР)

Разновидность: Большой ноль

Аверс монеты - Пробные 50 пфеннигов 1949 года A Большой ноль - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - Пробные 50 пфеннигов 1949 года A Большой ноль - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 3,31 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 50 пфеннигов
  • Год 1949
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты Пробные 50 пфеннигов 1949 года со знаком A. Большой ноль. Это бронзовая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6442 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 13000 EUR. Торги состоялись 18 марта 2016.

Сохранность
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Германия 50 пфеннигов 1949 A (Пробные) на аукционе Künker - March 18, 2016
Продавец Künker
Дата 18 марта 2016
Сохранность AU
Цена
******
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