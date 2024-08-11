Пробные 50 пфеннигов 1949 года A. Большой ноль (Германия, ГДР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты Пробные 50 пфеннигов 1949 года со знаком A. Большой ноль. Это бронзовая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6442 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 13000 EUR. Торги состоялись 18 марта 2016.

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