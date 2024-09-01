Пробные 50 пфеннигов 1949 года A. Маленький ноль (Германия, ГДР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты Пробные 50 пфеннигов 1949 года со знаком A. Маленький ноль. Это бронзовая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1936 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 20000 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2022.

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