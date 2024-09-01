Германия Период: 1871-2001 1871-2001
Пробные 50 пфеннигов 1949 года A. Маленький ноль (Германия, ГДР)
Разновидность: Маленький ноль
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 3,31 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 50 пфеннигов
- Год 1949
- Монетный двор Берлин
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты Пробные 50 пфеннигов 1949 года со знаком A. Маленький ноль. Это бронзовая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1936 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 20000 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2022.
Сохранность
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