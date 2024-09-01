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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

Пробные 50 пфеннигов 1949 года A. Маленький ноль (Германия, ГДР)

Разновидность: Маленький ноль

Аверс монеты - Пробные 50 пфеннигов 1949 года A Маленький ноль - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - Пробные 50 пфеннигов 1949 года A Маленький ноль - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 3,31 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 50 пфеннигов
  • Год 1949
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты Пробные 50 пфеннигов 1949 года со знаком A. Маленький ноль. Это бронзовая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1936 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 20000 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2022.

Сохранность
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  • Künker (1)
Германия 50 пфеннигов 1949 A (Пробные) на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
21005 $
Цена в валюте аукциона 20000 EUR
Германия 50 пфеннигов 1949 A (Пробные) на аукционе Künker - March 18, 2016
Продавец Künker
Дата 18 марта 2016
Сохранность AU
Цена
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