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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 пфеннигов 1979 года A (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 50 пфеннигов 1979 года A - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 50 пфеннигов 1979 года A - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Teriaca

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,052,550

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 50 пфеннигов
  • Год 1979
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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