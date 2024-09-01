50 пфеннигов 1949 года A (Германия, ГДР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1949 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1935 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 13000 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2022.

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