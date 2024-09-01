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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 пфеннигов 1949 года A (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 50 пфеннигов 1949 года A - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 50 пфеннигов 1949 года A - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 3,3 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 50 пфеннигов
  • Год 1949
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1949 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1935 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 13000 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • Katz (1)
  • Künker (1)
Германия 50 пфеннигов 1949 A на аукционе Katz - June 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 21 EUR
Германия 50 пфеннигов 1949 A на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
13653 $
Цена в валюте аукциона 13000 EUR
Германия 50 пфеннигов 1949 A на аукционе Künker - March 18, 2016
Продавец Künker
Дата 18 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 пфеннигов 1949 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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