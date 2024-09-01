Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 пфеннигов 1949 года A (Германия, ГДР)
Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 3,3 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 50 пфеннигов
- Год 1949
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1949 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1935 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 13000 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2022.
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