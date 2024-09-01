Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 пфеннигов 1950 года A (Германия, ГДР)
Фотография: Teriaca
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 3,3 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 67,703,405
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 50 пфеннигов
- Год 1950
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1950 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 417 проданному на аукционе Numisor за 65 CHF. Торги состоялись 15 ноября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- NUMMUS Olomouc (1)
- Russiancoin (2)
- Денга1700 (1)
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 150 RUB
Продавец Katz
Дата 20 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisor
Дата 15 ноября 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 50 пфеннигов 1950 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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