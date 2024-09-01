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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 пфеннигов 1950 года A (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 50 пфеннигов 1950 года A - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 50 пфеннигов 1950 года A - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Teriaca

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 3,3 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 67,703,405

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 50 пфеннигов
  • Год 1950
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1950 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 417 проданному на аукционе Numisor за 65 CHF. Торги состоялись 15 ноября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Russiancoin (2)
  • Денга1700 (1)
Германия 50 пфеннигов 1950 A на аукционе Russiancoin - July 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 150 RUB
Германия 50 пфеннигов 1950 A на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 50 пфеннигов 1950 A на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Германия 50 пфеннигов 1950 A на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 27 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 85 CZK
Германия 50 пфеннигов 1950 A на аукционе Денга1700 - February 26, 2023
Германия 50 пфеннигов 1950 A на аукционе Денга1700 - February 26, 2023
Продавец Денга1700
Дата 26 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 50 пфеннигов 1950 A на аукционе Cayón - December 22, 2022
Продавец Cayón
Дата 22 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
Германия 50 пфеннигов 1950 A на аукционе Coinhouse - March 27, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 27 марта 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 50 пфеннигов 1950 A на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность XF
Цена
Германия 50 пфеннигов 1950 A на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1950 A на аукционе Katz - December 20, 2020
Продавец Katz
Дата 20 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1950 A на аукционе Numisor - November 15, 2019
Продавец Numisor
Дата 15 ноября 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Германия 50 пфеннигов 1950 A на аукционе Numisor - April 5, 2018
Продавец Numisor
Дата 5 апреля 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена
Германия 50 пфеннигов 1950 A на аукционе Numisor - November 14, 2017
Продавец Numisor
Дата 14 ноября 2017
Сохранность MS63 NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 50 пфеннигов 1950 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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