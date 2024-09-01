50 пфеннигов 1950 года A (Германия, ГДР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1950 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 417 проданному на аукционе Numisor за 65 CHF. Торги состоялись 15 ноября 2019.

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