Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 пфеннигов 1958 года A (Германия, ГДР)
Фотография: Teriaca
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 2 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 101,605,933
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 50 пфеннигов
- Год 1958
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1958 года со знаком A. Это алюминиевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 869 проданному на аукционе Münzen Gut-Lynt GmbH за 75 EUR. Торги состоялись 27 ноября 2022.
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