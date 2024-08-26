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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 пфеннигов 1958 года A (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 50 пфеннигов 1958 года A - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 50 пфеннигов 1958 года A - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Teriaca

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 101,605,933

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 50 пфеннигов
  • Год 1958
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1958 года со знаком A. Это алюминиевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 869 проданному на аукционе Münzen Gut-Lynt GmbH за 75 EUR. Торги состоялись 27 ноября 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Künker (1)
  • Russiancoin (1)
Германия 50 пфеннигов 1958 A на аукционе Russiancoin - May 30, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 30 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 50 пфеннигов 1958 A на аукционе Künker - December 6, 2018
Продавец Künker
Дата 6 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 50 пфеннигов 1958 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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