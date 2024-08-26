50 пфеннигов 1958 года A (Германия, ГДР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1958 года со знаком A. Это алюминиевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 869 проданному на аукционе Münzen Gut-Lynt GmbH за 75 EUR. Торги состоялись 27 ноября 2022.

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