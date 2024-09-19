Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 пфеннигов 1968 года A. Латунь (Германия, ГДР)
Разновидность: Латунь
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Латунь
- Вес 5,6 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 50 пфеннигов
- Год 1968
- Монетный двор Берлин
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1968 года со знаком A. Латунь. Это латунная монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6450 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1200 EUR. Торги состоялись 18 марта 2016.
Сохранность
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Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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