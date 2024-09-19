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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 пфеннигов 1968 года A. Латунь (Германия, ГДР)

Разновидность: Латунь

Аверс монеты - 50 пфеннигов 1968 года A Латунь - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 50 пфеннигов 1968 года A Латунь - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 5,6 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 50 пфеннигов
  • Год 1968
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1968 года со знаком A. Латунь. Это латунная монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6450 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1200 EUR. Торги состоялись 18 марта 2016.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • Künker (3)
Германия 50 пфеннигов 1968 A на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
578 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Германия 50 пфеннигов 1968 A на аукционе Künker - November 4, 2021
Продавец Künker
Дата 4 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
1075 $
Цена в валюте аукциона 925 EUR
Германия 50 пфеннигов 1968 A на аукционе Künker - March 17, 2017
Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 50 пфеннигов 1968 A на аукционе Künker - March 18, 2016
Продавец Künker
Дата 18 марта 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 50 пфеннигов 1968 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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