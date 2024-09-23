Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 пфеннигов 1971 года A (Германия, ГДР)
Фотография: Teriaca
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 2 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 35,829,130
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 50 пфеннигов
- Год 1971
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1971 года со знаком A. Это алюминиевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4788 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 140 EUR. Торги состоялись 14 февраля 2019.
Сохранность
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