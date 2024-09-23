50 пфеннигов 1971 года A (Германия, ГДР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1971 года со знаком A. Это алюминиевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4788 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 140 EUR. Торги состоялись 14 февраля 2019.

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