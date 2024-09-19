Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 пфеннигов 1968 года A (Германия, ГДР)
Фотография: Teriaca
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 2 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 19,860,400
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 50 пфеннигов
- Год 1968
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1968 года со знаком A. Это алюминиевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе
Сохранность
- Все фирмы
- Russiancoin (6)
Где продать?
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