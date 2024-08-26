Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 пфеннигов 1980 года A (Германия, ГДР)
Фотография: Teriaca
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 2 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,157,100
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 50 пфеннигов
- Год 1980
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1980 года со знаком A. Это алюминиевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1752 проданному на аукционе Katz Auction за 26 EUR. Торги состоялись 21 декабря 2022.
Сохранность
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- Frühwald (5)
- Katz (1)
Где продать?
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