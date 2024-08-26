50 пфеннигов 1980 года A (Германия, ГДР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1980 года со знаком A. Это алюминиевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1752 проданному на аукционе Katz Auction за 26 EUR. Торги состоялись 21 декабря 2022.

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