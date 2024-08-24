Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 пфеннигов 1973 года A (Германия, ГДР)
Фотография: Teriaca
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 2 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,530,456
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 50 пфеннигов
- Год 1973
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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