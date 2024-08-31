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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1950 года D (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1950 года D - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 10 пфеннигов 1950 года D - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Deutsche Bundesbank

Техническая информация

  • Металл Железо
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 21,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 447,542,000
  • Тираж PROOF 400

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1950
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1950 года со знаком D. Это железная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 4455 проданному на аукционе Münz Zentrum Rheinland за 475 EUR. Торги состоялись 16 сентября 2020.

Сохранность
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  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Teutoburger (1)
Германия 10 пфеннигов 1950 D на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
564 $
Цена в валюте аукциона 475 EUR
Германия 10 пфеннигов 1950 D на аукционе Teutoburger - February 27, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 27 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
Германия 10 пфеннигов 1950 D на аукционе Stack's - August 23, 2024
Германия 10 пфеннигов 1950 D на аукционе Stack's - August 23, 2024
Германия 10 пфеннигов 1950 D на аукционе Stack's - August 23, 2024
Германия 10 пфеннигов 1950 D на аукционе Stack's - August 23, 2024
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2024
Сохранность PF64 NGC
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Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1950 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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