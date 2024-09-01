Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 пфеннигов 1950 года F (Германия, ФРГ)
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 3,5 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 115,200,000
- Тираж PROOF 450
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 50 пфеннигов
- Год 1950
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1950 года со знаком F. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1803 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 400 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2022.
Сохранность
- Все фирмы
- Busso Peus (3)
- Höhn (1)
- Künker (1)
- Möller (2)
- Teutoburger (1)
- WAG (1)
- Wormser Auktionshaus (1)
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 2 сентября 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Busso Peus
Дата 24 апреля 2015
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Busso Peus
Дата 24 апреля 2015
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 50 пфеннигов 1950 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск