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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 пфеннигов 1950 года F (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 50 пфеннигов 1950 года F - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 50 пфеннигов 1950 года F - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 115,200,000
  • Тираж PROOF 450

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 50 пфеннигов
  • Год 1950
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1950 года со знаком F. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1803 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 400 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (3)
  • Höhn (1)
  • Künker (1)
  • Möller (2)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (1)
  • Wormser Auktionshaus (1)
Германия 50 пфеннигов 1950 F на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
420 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Германия 50 пфеннигов 1950 F на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
187 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Германия 50 пфеннигов 1950 F на аукционе Wormser Auktionshaus - September 2, 2021
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 2 сентября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1950 F на аукционе Teutoburger - June 2, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1950 F на аукционе WAG - May 8, 2016
Продавец WAG
Дата 8 мая 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1950 F на аукционе Möller - April 19, 2016
Продавец Möller
Дата 19 апреля 2016
Сохранность PROOF
Цена
Германия 50 пфеннигов 1950 F на аукционе Möller - April 19, 2016
Продавец Möller
Дата 19 апреля 2016
Сохранность UNC
Цена
Германия 50 пфеннигов 1950 F на аукционе Busso Peus - April 24, 2015
Продавец Busso Peus
Дата 24 апреля 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1950 F на аукционе Busso Peus - April 24, 2015
Продавец Busso Peus
Дата 24 апреля 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1950 F на аукционе Höhn - October 25, 2014
Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 пфеннигов 1950 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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