Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 пфеннигов 1949-1950 года "Bank deutscher Länder". Поворот штемпеля (Германия, ФРГ)
Разновидность: Поворот штемпеля
Техническая информация
- Металл Медно-никель
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 50 пфеннигов
- Год 1949-1950
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1949-1950 года "Bank deutscher Länder". Поворот штемпеля. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 367 проданному на аукционе anticomondo GmbH за 240 EUR. Торги состоялись 2 марта 2023.
Сохранность
- Все фирмы
- Anticomondo (1)
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