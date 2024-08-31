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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 пфеннигов 1949-1950 года "Bank deutscher Länder". Поворот штемпеля (Германия, ФРГ)

Разновидность: Поворот штемпеля

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Техническая информация

  • Металл Медно-никель

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 50 пфеннигов
  • Год 1949-1950
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1949-1950 года "Bank deutscher Länder". Поворот штемпеля. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 367 проданному на аукционе anticomondo GmbH за 240 EUR. Торги состоялись 2 марта 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Anticomondo (1)
Германия 50 пфеннигов 1949-1950 "Bank deutscher Länder" на аукционе Anticomondo - March 2, 2023
Продавец Anticomondo
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 пфеннигов 1949 "Bank deutscher Länder" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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