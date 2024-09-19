Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 пфеннигов 1950 года D (Германия, ФРГ)
Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 3,5 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 99,840,000
- Тираж PROOF 800
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 50 пфеннигов
- Год 1950
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1950 года со знаком D. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2815 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 160 EUR. Торги состоялись 19 ноября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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