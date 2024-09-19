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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 пфеннигов 1950 года D (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 50 пфеннигов 1950 года D - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 50 пфеннигов 1950 года D - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 99,840,000
  • Тираж PROOF 800

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 50 пфеннигов
  • Год 1950
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1950 года со знаком D. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2815 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 160 EUR. Торги состоялись 19 ноября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 50 пфеннигов 1950 D на аукционе Busso Peus - November 5, 2020
Продавец Busso Peus
Дата 5 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
164 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Германия 50 пфеннигов 1950 D на аукционе Möller - November 20, 2012
Продавец Möller
Дата 20 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
205 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Германия 50 пфеннигов 1950 D на аукционе Heritage - August 2, 2012
Германия 50 пфеннигов 1950 D на аукционе Heritage - August 2, 2012
Продавец Heritage
Дата 2 августа 2012
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где купить?
Германия 50 пфеннигов 1950 D на аукционе Stack's - August 23, 2024
Германия 50 пфеннигов 1950 D на аукционе Stack's - August 23, 2024
Германия 50 пфеннигов 1950 D на аукционе Stack's - August 23, 2024
Германия 50 пфеннигов 1950 D на аукционе Stack's - August 23, 2024
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2024
Сохранность PF64 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 50 пфеннигов 1950 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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