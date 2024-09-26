Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1950 года J. Гурт "EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT" (Германия, ФРГ)
Разновидность: Гурт "EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT"
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1950 года со знаком J. Гурт "EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT". Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 7375 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 17000 EUR. Торги состоялись 1 октября 2015.
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