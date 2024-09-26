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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1950 года J. Гурт "EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT" (Германия, ФРГ)

Разновидность: Гурт "EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT"

Аверс монеты - 2 марки 1950 года J Гурт "EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 2 марки 1950 года J Гурт "EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 7 гр
  • Диаметр 25,5 мм
  • Гурт Надпись

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 2 марки
  • Год 1950
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1950 года со знаком J. Гурт "EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT". Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 7375 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 17000 EUR. Торги состоялись 1 октября 2015.

Сохранность
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Германия 2 марки 1950 J на аукционе Künker - March 18, 2016
Продавец Künker
Дата 18 марта 2016
Сохранность AU
Цена
7907 $
Цена в валюте аукциона 7000 EUR
Германия 2 марки 1950 J на аукционе Künker - October 1, 2015
Продавец Künker
Дата 1 октября 2015
Сохранность AU
Цена
18988 $
Цена в валюте аукциона 17000 EUR
Германия 2 марки 1950 J на аукционе Busso Peus - November 4, 2011
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 марки 1950 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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