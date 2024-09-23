Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 пфеннигов 1950 года J (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 50 пфеннигов 1950 года J - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 50 пфеннигов 1950 года J - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 102,618,000
  • Тираж PROOF 600

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 50 пфеннигов
  • Год 1950
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1950 года со знаком J. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2769 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1200 EUR. Торги состоялись 20 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Numis.be (1)
  • Sonntag (1)
  • WAG (5)
Германия 50 пфеннигов 1950 J на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PROOF
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Германия 50 пфеннигов 1950 J на аукционе WAG - July 11, 2021
Продавец WAG
Дата 11 июля 2021
Сохранность PF65 PCGS
Цена
83 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Германия 50 пфеннигов 1950 J на аукционе WAG - June 13, 2021
Продавец WAG
Дата 13 июня 2021
Сохранность PF66 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 50 пфеннигов 1950 J на аукционе WAG - December 6, 2020
Продавец WAG
Дата 6 декабря 2020
Сохранность PF64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 50 пфеннигов 1950 J на аукционе WAG - April 9, 2017
Продавец WAG
Дата 9 апреля 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 50 пфеннигов 1950 J на аукционе Sonntag - November 26, 2013
Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2013
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 50 пфеннигов 1950 J на аукционе Numis.be - May 20, 2013
Продавец Numis.be
Дата 20 мая 2013
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 50 пфеннигов 1950 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет ФРГ Монеты Германии 1950 года Все немецкие монеты немецкие медно-никелевые монеты немецкие монеты номиналом 50 пфеннигов Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск