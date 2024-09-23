Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 пфеннигов 1950 года J (Германия, ФРГ)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 3,5 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 102,618,000
- Тираж PROOF 600
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 50 пфеннигов
- Год 1950
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1950 года со знаком J. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2769 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1200 EUR. Торги состоялись 20 июня 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WAG
Дата 13 июня 2021
Сохранность PF66 PCGS
Цена
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Продавец WAG
Дата 6 декабря 2020
Сохранность PF64 PCGS
Цена
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Продавец WAG
Дата 9 апреля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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