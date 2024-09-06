Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 пфеннигов 1950 года G (Германия, ФРГ)
Цены на аукционах (9) Разновидности (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1950 года со знаком G. Это железная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1496 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 150 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2020.
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Продавец WAG
Дата 12 ноября 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
139 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Продавец WAG
Дата 13 июня 2021
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
127 $
Цена в валюте аукциона 105 EUR
Продавец WAG
Дата 13 июня 2021
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец WAG
Дата 6 декабря 2020
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 июня 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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