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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1950 года G (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1950 года G - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 10 пфеннигов 1950 года G - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Kölner Münzkabinett

Техническая информация

  • Металл Железо
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 21,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 297,785,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1950
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1950 года со знаком G. Это железная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1496 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 150 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Münzen Gut-Lynt (2)
  • WAG (4)
Германия 10 пфеннигов 1950 G на аукционе WAG - November 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 ноября 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
139 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Германия 10 пфеннигов 1950 G на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 25, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 пфеннигов 1950 G на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 пфеннигов 1950 G на аукционе WAG - June 13, 2021
Продавец WAG
Дата 13 июня 2021
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
127 $
Цена в валюте аукциона 105 EUR
Германия 10 пфеннигов 1950 G на аукционе WAG - June 13, 2021
Продавец WAG
Дата 13 июня 2021
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1950 G на аукционе WAG - December 6, 2020
Продавец WAG
Дата 6 декабря 2020
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1950 G на аукционе Katz - June 24, 2018
Продавец Katz
Дата 24 июня 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1950 G на аукционе Möller - May 7, 2013
Продавец Möller
Дата 7 мая 2013
Сохранность AU
Цена
Германия 10 пфеннигов 1950 G на аукционе Heritage - August 2, 2012
Германия 10 пфеннигов 1950 G на аукционе Heritage - August 2, 2012
Продавец Heritage
Дата 2 августа 2012
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1950 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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