Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 пфеннигов 1950 года F. Железо (Германия, ФРГ)
Разновидность: Железо
Цены на аукционах (3) Разновидности (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1950 года со знаком F. Железо. Это железная монета периода ФРГ
Сохранность
- Все фирмы
- Busso Peus (3)
Где продать?
Для продажи 10 пфеннигов 1950 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск