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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1950 года F. Железо (Германия, ФРГ)

Разновидность: Железо

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1950 года F Железо - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 10 пфеннигов 1950 года F Железо - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Железо

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1950
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (3) Разновидности (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1950 года со знаком F. Железо. Это железная монета периода ФРГ

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (3)
Германия 10 пфеннигов 1950 F на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 10 пфеннигов 1950 F на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
Германия 10 пфеннигов 1950 F на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1950 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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