Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1950 года J (Германия, ФРГ)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 5,5 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 61,410,000
- Тираж PROOF 350
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 1 марка
- Год 1950
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1950 года со знаком J. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 5560 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 9000 EUR. Торги состоялись 20 июня 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Karamitsos
Дата 14 апреля 2024
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 4 EUR
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 14 июля 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 18 марта 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2014
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Grün
Дата 14 ноября 2012
Сохранность UNC
Цена
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