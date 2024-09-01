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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1950 года J (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 1 марка 1950 года J - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 1 марка 1950 года J - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 5,5 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 61,410,000
  • Тираж PROOF 350

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 1 марка
  • Год 1950
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1950 года со знаком J. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 5560 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 9000 EUR. Торги состоялись 20 июня 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (1)
Германия 1 марка 1950 J на аукционе Karamitsos - April 14, 2024
Продавец Karamitsos
Дата 14 апреля 2024
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 4 EUR
Германия 1 марка 1950 J на аукционе Russiancoin - November 23, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 23 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 марка 1950 J на аукционе Russiancoin - July 20, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 марка 1950 J на аукционе Roschberg Mynthandel AS - May 27, 2023
Продавец Roschberg Mynthandel AS
Дата 27 мая 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
Германия 1 марка 1950 J на аукционе Russiancoin - February 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 марка 1950 J на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
158 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Германия 1 марка 1950 J на аукционе WAG - July 8, 2018
Продавец WAG
Дата 8 июля 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1950 J на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1950 J на аукционе Künker - July 14, 2016
Продавец Künker
Дата 14 июля 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1950 J на аукционе Künker - March 18, 2016
Продавец Künker
Дата 18 марта 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1950 J на аукционе Monnaies d'Antan - May 17, 2014
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 17 мая 2014
Сохранность MS64 PCGS
Цена
Германия 1 марка 1950 J на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность PROOF
Цена
Германия 1 марка 1950 J на аукционе Stack's - January 14, 2014
Германия 1 марка 1950 J на аукционе Stack's - January 14, 2014
Продавец Stack's
Дата 14 января 2014
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Германия 1 марка 1950 J на аукционе Grün - November 14, 2012
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1950 J на аукционе Künker - June 17, 2003
Продавец Künker
Дата 17 июня 2003
Сохранность PROOF
Цена
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Где купить?
Германия 1 марка 1950 J на аукционе Stack's - August 23, 2024
Германия 1 марка 1950 J на аукционе Stack's - August 23, 2024
Германия 1 марка 1950 J на аукционе Stack's - August 23, 2024
Германия 1 марка 1950 J на аукционе Stack's - August 23, 2024
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2024
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 марка 1950 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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