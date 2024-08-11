Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1950 года D (Германия, ФРГ)
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Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1950 года со знаком D. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 5561 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 9500 EUR. Торги состоялись 20 июня 2018.
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