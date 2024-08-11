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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1950 года D (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 2 марки 1950 года D - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 2 марки 1950 года D - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 7 гр
  • Диаметр 25,5 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 2 марки
  • Год 1950
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1950 года со знаком D. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 5561 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 9500 EUR. Торги состоялись 20 июня 2018.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • Künker (1)
Германия 2 марки 1950 D на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
5776 $
Цена в валюте аукциона 5500 EUR
Германия 2 марки 1950 D на аукционе Künker - June 20, 2018
Продавец Künker
Дата 20 июня 2018
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 марки 1950 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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