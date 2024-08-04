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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 пфеннигов 1950 года D (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1950 года D - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 пфеннигов 1950 года D - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Железо
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 260,390,000
  • Тираж PROOF 400

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1950
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1950 года со знаком D. Это железная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 3230 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 380 EUR. Торги состоялись 11 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (1)
Германия 5 пфеннигов 1950 D на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
404 $
Цена в валюте аукциона 380 EUR
Германия 5 пфеннигов 1950 D на аукционе WAG - June 13, 2021
Продавец WAG
Дата 13 июня 2021
Сохранность PF65 PCGS
Цена
73 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Германия 5 пфеннигов 1950 D на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
Германия 5 пфеннигов 1950 D на аукционе Stephen Album - September 14, 2018
Продавец Stephen Album
Дата 14 сентября 2018
Сохранность PF65 PCGS
Цена
******
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Германия 5 пфеннигов 1950 D на аукционе Sonntag - December 6, 2016
Продавец Sonntag
Дата 6 декабря 2016
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где купить?
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Германия 5 пфеннигов 1950 D на аукционе Stack's - August 23, 2024
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2024
Сохранность PF63 CAMEO NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 пфеннигов 1950 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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