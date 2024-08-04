Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 пфеннигов 1950 года D (Германия, ФРГ)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Железо
- Вес 3 гр
- Диаметр 18,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 260,390,000
- Тираж PROOF 400
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 5 пфеннигов
- Год 1950
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1950 года со знаком D. Это железная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 3230 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 380 EUR. Торги состоялись 11 сентября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
404 $
Цена в валюте аукциона 380 EUR
Продавец Stephen Album
Дата 14 сентября 2018
Сохранность PF65 PCGS
Цена
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