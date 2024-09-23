Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 пфеннигов 1950 года J. Железо покрытое никелем (Германия, ФРГ)
Разновидность: Железо покрытое никелем
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Железо
- Вес 4,02 гр
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 10 пфеннигов
- Год 1950
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (0) Разновидности (18)
Цены на аукционах
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