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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1950 года J. Железо покрытое никелем (Германия, ФРГ)

Разновидность: Железо покрытое никелем

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1950 года J Железо покрытое никелем - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 10 пфеннигов 1950 года J Железо покрытое никелем - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Железо
  • Вес 4,02 гр
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1950
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (0) Разновидности (18)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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