Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1950 года G (Германия, ФРГ)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 5,5 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 39,790,000
- Тираж PROOF 85
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 1 марка
- Год 1950
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1950 года со знаком G. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1674 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 450 EUR. Торги состоялись 23 ноября 2020.
Сохранность
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- Wormser Auktionshaus (3)
Продавец Russiancoin
Дата 23 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 150 RUB
Продавец Sonntag
Дата 24 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 6 октября 2008
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 июня 2003
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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