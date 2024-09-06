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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1950 года G (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 1 марка 1950 года G - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 1 марка 1950 года G - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 5,5 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 39,790,000
  • Тираж PROOF 85

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 1 марка
  • Год 1950
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1950 года со знаком G. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1674 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 450 EUR. Торги состоялись 23 ноября 2020.

Сохранность
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  • Künker (4)
  • London Coins (2)
  • Rhenumis (1)
  • Russiancoin (3)
  • Sonntag (1)
  • WAG (3)
  • Wormser Auktionshaus (3)
Германия 1 марка 1950 G на аукционе Russiancoin - November 23, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 23 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 150 RUB
Германия 1 марка 1950 G на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
214 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Германия 1 марка 1950 G на аукционе Russiancoin - July 20, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 марка 1950 G на аукционе Russiancoin - February 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 марка 1950 G на аукционе WAG - January 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1950 G на аукционе WAG - December 12, 2021
Продавец WAG
Дата 12 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1950 G на аукционе Wormser Auktionshaus - December 1, 2021
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 1 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
Германия 1 марка 1950 G на аукционе Wormser Auktionshaus - September 2, 2021
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 2 сентября 2021
Сохранность PROOF
Цена
Германия 1 марка 1950 G на аукционе Wormser Auktionshaus - June 2, 2021
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 2 июня 2021
Сохранность PROOF
Цена
Германия 1 марка 1950 G на аукционе Sonntag - November 24, 2020
Продавец Sonntag
Дата 24 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1950 G на аукционе London Coins - June 1, 2019
Продавец London Coins
Дата 1 июня 2019
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 1950 G на аукционе London Coins - December 3, 2017
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 1950 G на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1950 G на аукционе WAG - May 8, 2016
Продавец WAG
Дата 8 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1950 G на аукционе Cayón - February 25, 2010
Продавец Cayón
Дата 25 февраля 2010
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 1950 G на аукционе Künker - October 6, 2008
Продавец Künker
Дата 6 октября 2008
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1950 G на аукционе Künker - June 17, 2003
Продавец Künker
Дата 17 июня 2003
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1950 G на аукционе Künker - March 14, 2001
Продавец Künker
Дата 14 марта 2001
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 марка 1950 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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