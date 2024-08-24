Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 пфеннигов 1950 года G (Германия, ФРГ)
Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 3,5 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 66,342,000
- Тираж PROOF 8,233
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 50 пфеннигов
- Год 1950
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1950 года со знаком G. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 74613 проданному на аукционе Stack's Bowers за 220 USD. Торги состоялись 29 февраля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
220 $
Цена в валюте аукциона 220 USD
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WAG
Дата 12 ноября 2023
Сохранность PF68 PCGS
Цена
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Продавец WAG
Дата 13 марта 2022
Сохранность PF67 PCGS
Цена
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Продавец Höhn
Дата 4 сентября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WAG
Дата 11 июля 2021
Сохранность PF67 PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 23 июня 2021
Сохранность PF66 CAMEO PCGS
Цена
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Продавец WAG
Дата 13 июня 2021
Сохранность PF67 PCGS
Цена
******
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Продавец WAG
Дата 6 декабря 2020
Сохранность PF67 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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