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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 пфеннигов 1950 года G (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 50 пфеннигов 1950 года G - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 50 пфеннигов 1950 года G - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 66,342,000
  • Тираж PROOF 8,233

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 50 пфеннигов
  • Год 1950
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1950 года со знаком G. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 74613 проданному на аукционе Stack's Bowers за 220 USD. Торги состоялись 29 февраля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 50 пфеннигов 1950 G на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
74 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Германия 50 пфеннигов 1950 G на аукционе Stack's - February 29, 2024
Германия 50 пфеннигов 1950 G на аукционе Stack's - February 29, 2024
Продавец Stack's
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
220 $
Цена в валюте аукциона 220 USD
Германия 50 пфеннигов 1950 G на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1950 G на аукционе WAG - November 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 ноября 2023
Сохранность PF68 PCGS
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1950 G на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 25, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
Германия 50 пфеннигов 1950 G на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
Германия 50 пфеннигов 1950 G на аукционе Zöttl - May 20, 2022
Продавец Zöttl
Дата 20 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 50 пфеннигов 1950 G на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
Германия 50 пфеннигов 1950 G на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
Германия 50 пфеннигов 1950 G на аукционе WAG - March 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 марта 2022
Сохранность PF67 PCGS
Цена
******
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Германия 50 пфеннигов 1950 G на аукционе Höhn - September 4, 2021
Продавец Höhn
Дата 4 сентября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1950 G на аукционе WAG - July 11, 2021
Продавец WAG
Дата 11 июля 2021
Сохранность PF67 PCGS
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1950 G на аукционе Stack's - June 23, 2021
Германия 50 пфеннигов 1950 G на аукционе Stack's - June 23, 2021
Продавец Stack's
Дата 23 июня 2021
Сохранность PF66 CAMEO PCGS
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1950 G на аукционе WAG - June 13, 2021
Продавец WAG
Дата 13 июня 2021
Сохранность PF67 PCGS
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1950 G на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 12, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность VF
Цена
Германия 50 пфеннигов 1950 G на аукционе WAG - December 6, 2020
Продавец WAG
Дата 6 декабря 2020
Сохранность PF67 PCGS
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1950 G на аукционе Künker - December 4, 2019
Продавец Künker
Дата 4 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
Германия 50 пфеннигов 1950 G на аукционе Künker - March 23, 2018
Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1950 G на аукционе Teutoburger - May 27, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2017
Сохранность PROOF
Цена
Германия 50 пфеннигов 1950 G на аукционе Möller - November 20, 2012
Продавец Möller
Дата 20 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
Германия 50 пфеннигов 1950 G на аукционе Heritage - August 2, 2012
Германия 50 пфеннигов 1950 G на аукционе Heritage - August 2, 2012
Продавец Heritage
Дата 2 августа 2012
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 пфеннигов 1950 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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