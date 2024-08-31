Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 пфеннига 1950 года G (Германия, ФРГ)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 3,25 гр
- Диаметр 19,25 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 34,000,000
- Тираж PROOF 100
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1950
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1950 года со знаком G. Это бронзовая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 6630 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 130 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2021.
Сохранность
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- Wormser Auktionshaus (2)
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WAG
Дата 10 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 марта 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 марта 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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