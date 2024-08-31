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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 пфеннига 1950 года G (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1950 года G - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 2 пфеннига 1950 года G - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 3,25 гр
  • Диаметр 19,25 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 34,000,000
  • Тираж PROOF 100

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1950
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1950 года со знаком G. Это бронзовая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 6630 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 130 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2021.

Сохранность
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  • Gorny & Mosch (4)
  • ibercoin (1)
  • Künker (1)
  • Teutoburger (7)
  • WAG (2)
  • Wormser Auktionshaus (2)
Германия 2 пфеннига 1950 G на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
79 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Германия 2 пфеннига 1950 G на аукционе Teutoburger - March 3, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 3 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
67 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Германия 2 пфеннига 1950 G на аукционе Wormser Auktionshaus - December 1, 2021
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 1 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
Германия 2 пфеннига 1950 G на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 пфеннига 1950 G на аукционе Wormser Auktionshaus - September 2, 2021
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 2 сентября 2021
Сохранность PROOF
Цена
Германия 2 пфеннига 1950 G на аукционе WAG - March 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 пфеннига 1950 G на аукционе Gorny & Mosch - March 11, 2018
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 марта 2018
Сохранность PROOF
Цена
Германия 2 пфеннига 1950 G на аукционе Gorny & Mosch - March 11, 2018
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 марта 2018
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 2 пфеннига 1950 G на аукционе Gorny & Mosch - March 11, 2018
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 марта 2018
Сохранность PROOF
Цена
Германия 2 пфеннига 1950 G на аукционе Gorny & Mosch - March 11, 2018
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 марта 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 пфеннига 1950 G на аукционе Teutoburger - September 11, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 11 сентября 2015
Сохранность AU
Цена
Германия 2 пфеннига 1950 G на аукционе WAG - June 14, 2015
Продавец WAG
Дата 14 июня 2015
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 пфеннига 1950 G на аукционе Teutoburger - May 30, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 30 мая 2015
Сохранность UNC
Цена
Германия 2 пфеннига 1950 G на аукционе Teutoburger - May 30, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 30 мая 2015
Сохранность PROOF
Цена
Германия 2 пфеннига 1950 G на аукционе Teutoburger - May 24, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2014
Сохранность PROOF
Цена
Германия 2 пфеннига 1950 G на аукционе Teutoburger - May 24, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
Германия 2 пфеннига 1950 G на аукционе ibercoin - March 29, 2012
Продавец ibercoin
Дата 29 марта 2012
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1950 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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