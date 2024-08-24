1 марка 1950 года D. Никель. Углубленные арабески и звезды на гурте (Германия, ФРГ)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1950 года со знаком D. Никель. Углубленные арабески и звезды на гурте. Это никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 6694 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 220 EUR. Торги состоялись 18 марта 2016.

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