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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1950 года D. Никель. Углубленные арабески и звезды на гурте (Германия, ФРГ)

Разновидность: Никель. Углубленные арабески и звезды на гурте

Аверс монеты - 1 марка 1950 года D Никель Углубленные арабески и звезды на гурте - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 1 марка 1950 года D Никель Углубленные арабески и звезды на гурте - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 5,87 гр
  • Диаметр 23,49 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 1 марка
  • Год 1950
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1950 года со знаком D. Никель. Углубленные арабески и звезды на гурте. Это никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 6694 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 220 EUR. Торги состоялись 18 марта 2016.

Сохранность
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Германия 1 марка 1950 D на аукционе Künker - March 18, 2016
Продавец Künker
Дата 18 марта 2016
Сохранность XF
Цена
******
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