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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1950 года D. Никель (Германия, ФРГ)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1950 года D Никель - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 10 пфеннигов 1950 года D Никель - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Münz Zentrum Rheinland

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 5 гр
  • Диаметр 21,5 мм

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1950
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (7) Разновидности (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1950 года со знаком D. Никель. Это никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1238 проданному на аукционе Russiancoin за 450 RUB. Торги состоялись 12 октября 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Russiancoin (7)
Германия 10 пфеннигов 1950 D на аукционе Russiancoin - October 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 450 RUB
Германия 10 пфеннигов 1950 D на аукционе Russiancoin - December 22, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 22 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 пфеннигов 1950 D на аукционе Russiancoin - June 9, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 9 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 пфеннигов 1950 D на аукционе Russiancoin - September 2, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 2 сентября 2021
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 пфеннигов 1950 D на аукционе Russiancoin - April 8, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 8 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 пфеннигов 1950 D на аукционе Russiancoin - September 3, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 3 сентября 2020
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 пфеннигов 1950 D на аукционе Russiancoin - April 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 апреля 2020
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1950 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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