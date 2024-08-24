Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 пфеннигов 1950 года D. Никель (Германия, ФРГ)
Разновидность: Никель
Цены на аукционах (7) Разновидности (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1950 года со знаком D. Никель. Это никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1238 проданному на аукционе Russiancoin за 450 RUB. Торги состоялись 12 октября 2023.
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