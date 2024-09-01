Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 пфеннига 1950-1969 года. Смещение штемпеля (Германия, ФРГ)
Разновидность: Смещение штемпеля
Цены на аукционах (3) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1950-1969 года. Смещение штемпеля. Это бронзовая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 4411 проданному на аукционе Münz Zentrum Rheinland за 90 EUR. Торги состоялись 16 сентября 2020.
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