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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 пфеннига 1950-1969 года. Смещение штемпеля (Германия, ФРГ)

Разновидность: Смещение штемпеля

Аверс монеты - 2 пфеннига 1950-1969 года Смещение штемпеля - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 2 пфеннига 1950-1969 года Смещение штемпеля - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft

Техническая информация

  • Металл Бронза

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1950-1969
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1950-1969 года. Смещение штемпеля. Это бронзовая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 4411 проданному на аукционе Münz Zentrum Rheinland за 90 EUR. Торги состоялись 16 сентября 2020.

Сохранность
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  • Emporium Hamburg (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Teutoburger (1)
Германия 2 пфеннига 1950-1969 на аукционе Emporium Hamburg - May 5, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
Германия 2 пфеннига 1950-1969 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
107 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Германия 2 пфеннига 1950-1969 на аукционе Teutoburger - February 25, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
95 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR

Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1950 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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