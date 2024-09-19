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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1950 года F. Алюминий (Германия, ФРГ)

Разновидность: Алюминий

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Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 0,68 гр
  • Диаметр 16,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1950
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1950 года со знаком F. Алюминий. Это алюминиевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 4463 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 1150 EUR. Торги состоялись 7 декабря 2019.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • Grün (1)
  • Künker (2)
  • Möller (1)
  • Teutoburger (1)
Германия 1 пфенниг 1950 F на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
650 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Германия 1 пфенниг 1950 F на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
683 $
Цена в валюте аукциона 650 EUR
Германия 1 пфенниг 1950 F на аукционе Teutoburger - December 7, 2019
Продавец Teutoburger
Дата 7 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 пфенниг 1950 F на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 1 пфенниг 1950 F на аукционе Künker - March 18, 2016
Продавец Künker
Дата 18 марта 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 1 пфенниг 1950 F на аукционе Möller - December 12, 2014
Продавец Möller
Дата 12 декабря 2014
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1950 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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