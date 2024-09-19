Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1950 года F. Алюминий (Германия, ФРГ)
Разновидность: Алюминий
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 0,68 гр
- Диаметр 16,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1950
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1950 года со знаком F. Алюминий. Это алюминиевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 4463 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 1150 EUR. Торги состоялись 7 декабря 2019.
Сохранность
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- Teutoburger (1)
Продавец Teutoburger
Дата 7 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 18 марта 2016
Сохранность AU
Цена
******
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