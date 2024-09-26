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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 пфеннига 1950-1969 года. Магнитная (Германия, ФРГ)

Разновидность: Магнитная

Аверс монеты - 2 пфеннига 1950-1969 года Магнитная - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 2 пфеннига 1950-1969 года Магнитная - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 3,1 гр
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1950-1969
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1950-1969 года. Магнитная. Это бронзовая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1913 проданному на аукционе Auktionen Meister & Sonntag за 1500 EUR. Торги состоялись 7 мая 2012.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Emporium Hamburg (1)
  • Möller (4)
  • Rhenumis (1)
  • Russiancoin (2)
  • Sonntag (3)
  • WAG (5)
  • Wormser Auktionshaus (3)
Германия 2 пфеннига 1950-1969 на аукционе Möller - May 22, 2024
Продавец Möller
Дата 22 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 2 пфеннига 1950-1969 на аукционе Rhenumis - January 16, 2024
Продавец Rhenumis
Дата 16 января 2024
Сохранность AU
Цена
Германия 2 пфеннига 1950-1969 на аукционе Wormser Auktionshaus - June 2, 2021
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 2 июня 2021
Сохранность XF
Цена
1709 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Германия 2 пфеннига 1950-1969 на аукционе Wormser Auktionshaus - March 4, 2021
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 4 марта 2021
Сохранность XF
Цена
Германия 2 пфеннига 1950-1969 на аукционе Wormser Auktionshaus - December 3, 2020
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 3 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
Германия 2 пфеннига 1950-1969 на аукционе Emporium Hamburg - April 24, 2020
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
Германия 2 пфеннига 1950-1969 на аукционе Russiancoin - June 13, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 2 пфеннига 1950-1969 на аукционе Russiancoin - May 30, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 30 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 2 пфеннига 1950-1969 на аукционе WAG - May 12, 2019
Продавец WAG
Дата 12 мая 2019
Сохранность XF
Цена
Германия 2 пфеннига 1950-1969 на аукционе WAG - November 4, 2018
Продавец WAG
Дата 4 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
1139 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Германия 2 пфеннига 1950-1969 на аукционе WAG - May 7, 2017
Продавец WAG
Дата 7 мая 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 2 пфеннига 1950-1969 на аукционе Sonntag - December 6, 2016
Продавец Sonntag
Дата 6 декабря 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 пфеннига 1950-1969 на аукционе Sonntag - December 1, 2015
Продавец Sonntag
Дата 1 декабря 2015
Сохранность AU
Цена
Германия 2 пфеннига 1950-1969 на аукционе Sonntag - December 1, 2015
Продавец Sonntag
Дата 1 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 пфеннига 1950-1969 на аукционе WAG - June 15, 2014
Продавец WAG
Дата 15 июня 2014
Сохранность PROOF
Цена
Германия 2 пфеннига 1950-1969 на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность AU
Цена
Германия 2 пфеннига 1950-1969 на аукционе WAG - July 7, 2013
Продавец WAG
Дата 7 июля 2013
Сохранность PROOF
Цена
Германия 2 пфеннига 1950-1969 на аукционе Möller - May 7, 2013
Продавец Möller
Дата 7 мая 2013
Сохранность XF
Цена
Германия 2 пфеннига 1950-1969 на аукционе Möller - November 20, 2012
Продавец Möller
Дата 20 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1950 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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