Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 пфеннига 1950-1969 года. Магнитная (Германия, ФРГ)
Разновидность: Магнитная
Цены на аукционах (19) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1950-1969 года. Магнитная. Это бронзовая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1913 проданному на аукционе Auktionen Meister & Sonntag за 1500 EUR. Торги состоялись 7 мая 2012.
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Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 2 июня 2021
Сохранность XF
Цена
1709 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Продавец Sonntag
Дата 6 декабря 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 1 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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