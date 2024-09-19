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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1950-1971 года. Без покрытия (Германия, ФРГ)

Разновидность: Без покрытия

Аверс монеты - 1 пфенниг 1950-1971 года Без покрытия - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 1 пфенниг 1950-1971 года Без покрытия - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Железо

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1950-1971
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1950-1971 года. Без покрытия. Это железная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 4392 проданному на аукционе Münz Zentrum Rheinland за 24 EUR. Торги состоялись 16 сентября 2020.

Сохранность
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  • Busso Peus (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
Германия 1 пфенниг 1950-1971 на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
Германия 1 пфенниг 1950-1971 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 24 EUR

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1950 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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