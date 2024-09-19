Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1950-1971 года. Без покрытия (Германия, ФРГ)
Разновидность: Без покрытия
Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.
Техническая информация
- Металл Железо
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1950-1971
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1950-1971 года. Без покрытия. Это железная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 4392 проданному на аукционе Münz Zentrum Rheinland за 24 EUR. Торги состоялись 16 сентября 2020.
Сохранность
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- Münz Zentrum Rheinland (1)
Где продать?
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