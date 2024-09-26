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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1950 года F. Алюминий (Германия, ФРГ)

Разновидность: Алюминий

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1950 года F Алюминий - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 10 пфеннигов 1950 года F Алюминий - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,24 гр

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1950
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (4) Разновидности (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1950 года со знаком F. Алюминий. Это алюминиевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 4462 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 450 EUR. Торги состоялись 7 декабря 2019.

Сохранность
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  • Teutoburger (3)
Германия 10 пфеннигов 1950 F на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
210 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Германия 10 пфеннигов 1950 F на аукционе Teutoburger - December 7, 2019
Продавец Teutoburger
Дата 7 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
498 $
Цена в валюте аукциона 450 EUR
Германия 10 пфеннигов 1950 F на аукционе Teutoburger - May 25, 2019
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2019
Сохранность XF
Цена
Германия 10 пфеннигов 1950 F на аукционе Teutoburger - December 6, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 6 декабря 2018
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1950 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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