Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 пфеннигов 1950 года F. Алюминий (Германия, ФРГ)
Разновидность: Алюминий
Цены на аукционах (4) Разновидности (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1950 года со знаком F. Алюминий. Это алюминиевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 4462 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 450 EUR. Торги состоялись 7 декабря 2019.
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