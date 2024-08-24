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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1950-1971 года. Поворот штемпеля (Германия, ФРГ)

Разновидность: Поворот штемпеля

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Техническая информация

  • Металл Железо

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1950-1971
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1950-1971 года. Поворот штемпеля. Это железная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 4602 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 180 EUR. Торги состоялись 26 февраля 2023.

Сохранность
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Германия 1 пфенниг 1950-1971 на аукционе Höhn - February 26, 2023
Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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