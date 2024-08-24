Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1950-1971 года. Поворот штемпеля (Германия, ФРГ)
Разновидность: Поворот штемпеля
Техническая информация
- Металл Железо
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1950-1971
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1950-1971 года. Поворот штемпеля. Это железная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 4602 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 180 EUR. Торги состоялись 26 февраля 2023.
Сохранность
- Все фирмы
- Höhn (1)
Где продать?
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